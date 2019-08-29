Рада назначила Гончарука премьер-министром

Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение парламентарии приняли в ходе первого заседания парламента 9 созыва, сообщает РБК-Украина.

За его назначение проголосовали 290 парламентариев.

"Предлагаю переходить к голосованию за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. Прошу поддержать и голосовать. 290 "за". Решение принято", - заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Так, против проголосовали 27 нардепов, 35 - воздержались, а 66 - не голосовали.

Источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера замглавы ОП Алексея Гончарука. Также, по информации агентства, последние несколько недель, по сути, безальтеративным кандидатом на кресло премьера является именно Гончарук.

Как писало РБК-Украина ранее, избранный нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, президент Владимир Зеленский тщательно подбирает кандидатуру нового премьер-министра.

Во вторник, 27 августа, в украинских СМИ появилась информация о том, что глава государства подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства.

Напомним также, глава государства отмечал, что ему сложно определиться с кандидатурой, поскольку ему "нравятся сразу несколько человек".

"Скажу честно, что сложность данного решения в том, что мне нравятся сразу несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - заявил президент на День Независимости.

Добавим, ранее Богдан подчеркивал, что назначение кандидатуры нового главы Кабмина не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского.

Стоит также отметить, Зеленский ранее подчеркивал, что главой Кабмина должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, Зеленский в ходе своего голосования на парламентских выборах сообщил о проведении консультаций с будущим главой правительства. Он заявлял, что этот человек - абсолютно профессиональный экономист.