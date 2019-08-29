Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром

Верховна рада України призначила на посаду прем'єр-міністра Олекcія Гончарука. Таке рішення парламентарії прийняли в ході першого засідання парламенту 9 скликання, повідомляє РБК-Україна.

За його призначення проголосували 290 парламентаріїв.

"Пропоную переходити до голосування за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. Прошу підтримати та голосувати. 290 "за". Рішення прийнято", - заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Так, проти проголосували 27 нардепів, 35 - утрималися, а 66 - не голосували.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра заступника голови ОП Олексія Гончарука. Також, за інформацією агентства, останні кілька тижнів, по суті, безальтеративним кандидатом на крісло прем'єра є саме Гончарук.

Як писало РБК-Україна раніше, обраний нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, президент Володимир Зеленський ретельно підбирає кандидатуру нового прем'єр-міністра.

У вівторок, 27 серпня, в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава держави подасть Верховній раді кандидатуру Гончарука на посаду глави нового уряду.

Нагадаємо також, глава держави відзначав, що йому складно визначитися з кандидатурою, оскільки йому "подобаються відразу кілька людей".

"Скажу чесно, що складність даного рішення у тому, що мені подобаються відразу кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - заявив президент на День Незалежності.

Додамо, раніше Богдан підкреслював, що призначення кандидатури нового глави Кабміну не буде винятковим рішенням президента Володимира Зеленського.

Варто також відзначити, Зеленський раніше підкреслював, що главою Кабміну має бути нове обличчя, фахівець в економіці. Крім цього, Зеленський у ході свого голосування на парламентських виборах повідомив про проведення консультацій з майбутнім главою уряду. Він заявляв, що ця людина - абсолютно професійний економіст.