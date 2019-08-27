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Разумков отреагировал на ситуацию с "премьерством" Гончарука

Новости » Политика    27.08.2019 - 21:31
Разумков отреагировал на ситуацию с "премьерством" Гончарука
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков отметил, что по должностям в правительстве пройдут консультации

Кандидатуры на пост премьер-министра Украины и членов правительства будет согласовывать фракция "Слуги народа" в Верховной раде. Об этом заявил глава подготовительной депутатской группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по вопросу кандидатур в новое правительство пройдет отдельное заседание фракции "Слуги народа".

"Решение по премьер-министру будет принимать Верховная рада девятого созыва. Если мы говорим о каких-либо других кандидатурах, которые будут работать в правительстве, то это произойдет после консультаций", - заявил Разумков.

Он также отметил, что Раде предложат временную специальную комиссию по вопросам ветеранов.

"Она создается на год и затем должна быть продлена ее работа. Поэтому она временная. Первая подготовительная группа предложила на позицию главы Яну Зинкевич. Именно в такой форме мы будем предлагать создать временную специальную комиссию", - подчеркнул Разумков.

Отметим, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский подаст Верховной раде кандидатуру Алексея Гончарука на должность главы нового правительства.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьера на этой неделе. По его словам, он выбирает из двух кандидатур, однако не стал называть имена претендентов.

До этого Разумков также сообщил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной рады IX созыва 29 августа.

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