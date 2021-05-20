UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада назначила первого вице-премьера - министра развития экономики

Автор: Юлия Струк

Верховная рада назначила первого вице-премьер-министра - министра развития экономики. Им стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 293 парламентария. Сразу после назначения первый вице-премьер принес присягу члена Кабинета министров.

Что известно о новом первом вице-премьере

До назначения Любченко был главой Государственной налоговой службы.

С сентября 2009 по июнь 2011 года он был заместителем главы Государственной налоговой администрации. Затем по февраль 2012 года занимал должность директора Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы.

В 2012-2014 годах - был помощником депутата VII созыва Верховной рады Виктора Тимошенко.

С февраля 2012 по июль 2014 года занимал должность первого вице-президента ПАО "Украгрохимхолдинг".

С июля 2014 по 2015 год был советником главы отдела советников Департамента обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы.

С октября 2015-го стал первым вице-президентом ОАО "Украгрохимхолдинг".

А уже 29 апреля 2020 года распоряжением Кабинета министров его назначили председателем Государственной налоговой службы.

Напомним, вчера глава правительства Денис Шмыгаль внес представления на назначения трех министров.

Кабинет министров в среду назначил временного исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Им стала замминистра Ирина Новикова.

Как писало РБК-Украина, ранее Верховная рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаМинистерство экономического развития и торговли