Рада призначила першого віце-прем'єра - міністра розвитку економіки

Верховна рада призначила першого віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку економіки. Ним став голова Державної податкової служби Олексій Любченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 293 парламентарія. Відразу після призначення перший віце-прем'єр склав присягу члена Кабінету міністрів.
До призначення Любченко був головою Державної податкової служби.
З вересня 2009 по червень 2011 року він був заступником голови Державної податкової адміністрації. Потім по лютий 2012 року обіймав посаду директора Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.
У 2012-2014 роках - був помічником депутата VII скликання Верховної ради Віктора Тимошенка.
З лютого 2012 по липень 2014 року обіймав посаду першого віце-президента ПАТ "Украгрохімхолдинг".
З липня 2014 по 2015 рік був радником глави відділу радників Департаменту забезпечення діяльності Служби Державної фіскальної служби.
З жовтня 2015-го став першим віце-президентом ВАТ "Украгрохімхолдинг".
А вже 29 квітня 2020 року розпорядженням Кабінету міністрів його призначили головою Державної податкової служби.
Нагадаємо, вчора глава уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів.
Кабінет міністрів у середу призначив тимчасового виконуючого обов'язки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Їм стала заступник міністра Ірина Новікова.
Як писало РБК-Україна, раніше Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашка після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.