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Шмыгаль внес в Раду представления на назначение трех министров

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Киев, Среда 19 мая 2021 11:20
Шмыгаль внес в Раду представления на назначение трех министров Фото: глава Кабмина Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную раду представления на назначения трех министров. Речь идет о вакантных должностях глав Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.

Шмыгаль внес эти кандидатуры по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции.

Так, Алексея Любченко предлагается назначать на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что СН ожидает внесения кандидатур на должности министров уже в среду.

Как писало РБК-Украина, вчера Верховная рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.

Также нардепы уволили главу Министерства развития экономики Игоря Петрашко.

Главы МИУ и Минэкономики сами написали заявления на увольнение, а вот главу Минздрава Максима Степанова Рада отправила в отставку по просьбе премьера.

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