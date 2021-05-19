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Кабмин назначил временного и.о. министра экономики

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Киев, Среда 19 мая 2021 14:47
Кабмин назначил временного и.о. министра экономики Фото: и.о. министра экономики Ирина Новикова (facebook com uacrisis ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров назначил временного исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Им стала замминистра Ирина Новикова.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, правительство назначило Юлию Пидкоморную заместителем министра энергетики, Семена Кривоноса главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Также согласовано назначение Сергея Санина на должность начальника государственного учреждения "Госгидрография", Валерия Сейды - временным и.о. гендиректора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Напомним, вчера Верховная рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Ожидается, что уже завтра ведомство может возглавить новый министр. Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Александра Любченко на эту должность. Также предполагается, что Любченко, который на сегодня является главой Налоговой службы, получит и пост вице-премьера.

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