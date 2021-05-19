Кабмин назначил временного и.о. министра экономики

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, правительство назначило Юлию Пидкоморную заместителем министра энергетики, Семена Кривоноса главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Напомним, вчера Верховная рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Ожидается, что уже завтра ведомство может возглавить новый министр. Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Александра Любченко на эту должность. Также предполагается, что Любченко, который на сегодня является главой Налоговой службы, получит и пост вице-премьера.