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Рада назначила нового главу правового комитета вместо Костина

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Пятница 29 июля 2022 13:00
Рада назначила нового главу правового комитета вместо Костина Фото: Дениса Маслова назначили председателем правового комитета ВРУ (sluga-narodu.com)
Автор: Олег Васкив

Верховная рада назначила нового председателя комитета по вопросам правовой политики. Отныне должность будет занимать "слуга народа" Денис Маслов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа фракции "Голос" Ярослава Железняка.

За кандидатуру Маслова отдали свой голос 278 народных депутатов. Соответствующее решение одобрили во время заседания парламента 29 июля.

Кто такой Денис Маслов

Денис Маслов - судья, юрист и политик. С июня 2020 года является нардепом ВРУ от "Слуги народа".

Раньше работал судьей Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области.

К слову, на посту председателя правогого комитета ВРУ он заменил Андрея Костина, которого 27 июля назначили генеральным прокурором Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Костина на должности генпрокурора.

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