Рада назначила нового главу правового комитета вместо Костина

Верховная рада назначила нового председателя комитета по вопросам правовой политики. Отныне должность будет занимать "слуга народа" Денис Маслов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа фракции "Голос" Ярослава Железняка.

За кандидатуру Маслова отдали свой голос 278 народных депутатов. Соответствующее решение одобрили во время заседания парламента 29 июля.

Кто такой Денис Маслов

Денис Маслов - судья, юрист и политик. С июня 2020 года является нардепом ВРУ от "Слуги народа".

Раньше работал судьей Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области.

К слову, на посту председателя правогого комитета ВРУ он заменил Андрея Костина, которого 27 июля назначили генеральным прокурором Украины.