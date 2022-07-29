Рада назначила нового главу правового комитета вместо Костина
Верховная рада назначила нового председателя комитета по вопросам правовой политики. Отныне должность будет занимать "слуга народа" Денис Маслов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа фракции "Голос" Ярослава Железняка.
За кандидатуру Маслова отдали свой голос 278 народных депутатов. Соответствующее решение одобрили во время заседания парламента 29 июля.
Кто такой Денис Маслов
Денис Маслов - судья, юрист и политик. С июня 2020 года является нардепом ВРУ от "Слуги народа".
Раньше работал судьей Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области.
К слову, на посту председателя правогого комитета ВРУ он заменил Андрея Костина, которого 27 июля назначили генеральным прокурором Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Костина на должности генпрокурора.
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