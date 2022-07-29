Рада призначила нового голову правового комітету замість Костіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка.

За кандидатуру Маслова віддали свій голос 278 народних депутатів. Відповідне рішення схвалили під час засідання парламенту 29 липня.

Хто такий Денис Маслов

Денис Маслов - суддя, юрист і політик. З червня 2020 року є нардепом ВРУ від "Слуги народу".

Раніше працював суддею Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

До слова, на посаді голови правогого комітету ВРУ він замінив Андрія Костіна, якого 27 липня призначили генеральним прокурором України.