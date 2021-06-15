UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада может направить на зарплаты работников аппаратов судов более 700 млн гривен

Автор: Юлия Струк

Верховная рада может направить 750 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Это предусматривает соответствующий законопроект №5304.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета по вопросам правовой политики, один из авторов документа Роман Бабий.

Документ предлагает увеличить расходы по КПКВК "На осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" за счет уменьшения отдельных бюджетных назначений по КПКРК "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

"В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов около 600 млн грн. Однако в процессе внесения поправок между первым и вторым чтением нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн", - отметил парламентарий.

Он заверил, что такое решение не означает финансовое ущемление паралимпийцев и дефлимпийцев.

"Эти расходы отсрочиваются в связи с коронавирусной пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр", - отметил член комитета.

Он обратил внимание, что эти средства не решат проблему окончательно.

"По некоторым оценкам, в 2021 году судам минимально было необходимо около 5,6 млрд гривен дофинансирования. Однако это один из необходимых шагов, которые нужно сделать уже сегодня для восстановления надлежащего финансирования украинской судебной системы", - добавил Бабий.

Напомним, в конце апреля Рада приняла соответствующий закон за основу.

Как писало РБК-Украина, ВР рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей. Речь идет о полномочиях по отбору судей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины зарплатаВерховная Радасуды