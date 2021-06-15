Рада може направити на зарплати працівників апаратів судів понад 700 млн гривень

Документ пропонує збільшити видатки за КПКВК "На здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів та установ правосуддя" за рахунок зменшення окремих бюджетних призначень за КПКВК "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх".

"У редакції до першого читання пропонувалося перерозподілити на потреби судів близько 600 млн грн. Однак у процесі внесення правок між першим та другим читанням знайшли додаткові джерела і збільшили дофінансування на загальну суму близько 750 млн", - зазначив парламентар.

Він запевнив, що таке рішення не означає фінансового утиску паралімпійців та дефлімпійців.

"Ці витрати відтерміновуються у зв’язку з коронавірусною пандемією та переносом дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор", - зазначив член комітету.

Він звернув увагу, що ці кошти не вирішать проблему остаточно.

"За певними оцінками, в 2021 році судам мінімально було необхідно близько 5,6 млрд гривень дофінансування. Однак це один з необхідних кроків, які треба зробити вже сьогодні для відновлення належного фінансування української судової системи", - додав Бабій.