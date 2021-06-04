Раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий ВККС

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики по законопроекту №4229.

Автор документа Денис Маслов отметил, что он касается трех групп кандидатов на должность судей, которые победили в конкурсах на соответствующие должности, но не были назначены.

"Предлагаем силами Высшего совета правосудия завершить конкурсные процедуры", - отметил парламентарий.

Закон предусматривает временное изменение процедуры отбора на должность судьи для завершения начатых ранее процедур.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №4229 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом", - указано в сообщении.