ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий ВККС

Новина українською →
Украина, Пятница 04 июня 2021 15:54
Раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий ВККС Фото: Раде рекомендуют расширить полномочия ВСП по отбору судей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей. Речь идет о полномочиях по отбору судей.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики по законопроекту №4229.

Автор документа Денис Маслов отметил, что он касается трех групп кандидатов на должность судей, которые победили в конкурсах на соответствующие должности, но не были назначены.

"Предлагаем силами Высшего совета правосудия завершить конкурсные процедуры", - отметил парламентарий.

Закон предусматривает временное изменение процедуры отбора на должность судьи для завершения начатых ранее процедур.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №4229 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом", - указано в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, в марте прошлого года анонсировалось, что фракция "Слуга народа" готовит проект для разблокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Летом 2020-го страны "Большой семерки" заявили, что готовы выдвинуть международных экспертов для создания независимой ВККС в рамках судебной реформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада ВККС Высший совет правосудия
NEWS
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары