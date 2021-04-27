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Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 16:34
Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов Фото: Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам судов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует направить 600 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №5304.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 271 нардеп.

"Местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности", - обращают внимание авторы законопроекта.

Указано, что этих средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и т.д.).

Этот закон вносит изменения в приложения №3 и №7 в ЗУ "О государственном бюджете на 2021 год".

При этом произойдет уменьшение на эту же сумму расходов по направлению "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Напомним, ранее ВРУ внесла изменения в государственный бюджет-2021 и определила объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен в законопроекте №5197-2.

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