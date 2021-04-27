Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов
Верховная рада планирует направить 600 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №5304.
"За" проголосовал 271 нардеп.
"Местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности", - обращают внимание авторы законопроекта.
Указано, что этих средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и т.д.).
Этот закон вносит изменения в приложения №3 и №7 в ЗУ "О государственном бюджете на 2021 год".
При этом произойдет уменьшение на эту же сумму расходов по направлению "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".
Напомним, ранее ВРУ внесла изменения в государственный бюджет-2021 и определила объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен в законопроекте №5197-2.