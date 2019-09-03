Рада направила в КСУ закон о сокращении ВР до 300 нардепов

Верховная рада 3 сентября направила в Конституционный суд Украины законопроект №1017 авторства президента Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Направление законопроекта в суд поддержали 258 парламентариев.

В частности, проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.

"Конституционный состав Верховной рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - указано в тексте документа.

Также Зеленский предлагает этим проектом закона внести изменения в статью 77 и закрепить пропорциональную избирательную систему.

"Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом", - сказано в проекте закона.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект глава государства внес в Раду 29 августа.

Напомним, Зеленский также предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата. В частности, предлагается забирать мандат за прогулы и кнопкодавство.

Добавим также, на первом заседании Верховной рады Зеленский попросил депутатов не прогуливать заседания и не допускать кнопкодавство, пригрозив роспуском парламента.