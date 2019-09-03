Рада направила в КСУ закон о расширении парламентского контроля

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский предлагает закрепить за Радой право осуществлять парламентский контроль через уполномоченных ВР в отдельных сферах

Верховная рада Украины направила законопроект №1016 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (об уполномоченных Верховной рады Украины), которым предлагается расширение парламентского контроля, на рассмотрение в Конституционный суд Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Направление проекта закона в суд поддержали 298 нардепов.

В частности, Зеленский предлагает закрепить за парламентом возможность осуществлять парламентский контроль через уполномоченных ВР в отдельных сферах.

Предусматривается уполномочить Раду назначать и увольнять уполномоченных парламента с соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах. Также предлагается установить в целом, что для осуществления парламентского контроля Рада может назначать уполномоченных, правовой статус которых будет определяться отдельными законами.

Ожидается, что такие изменения помогут обеспечить более эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека, ведь один человек, на которого сегодня возложены эти обязанности, не может максимально эффективно их выполнять.

Напомним, ранее Рада направила на рассмотрение в КСУ законопроект Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР).

Как писало РБК-Украина ранее, ВР также направила в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)".