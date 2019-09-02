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Рада планирует направить в КСУ семь законопроектов

Новости » Политика    02.09.2019 - 15:39
Рада планирует направить в КСУ семь законопроектов
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все проекты законов связаны с изменениями в Конституцию Украины

Завтра, 3 сентября, Верховная рада Украины планирует направить в Конституционный суд семь законопроектов. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Все проекты законов связаны с изменениями в Конституцию Украины.

"Завтра будет еще 7 законопроектов, которые будут связаны с изменениями в Конституцию. Мы должны будем их рассмотреть и направить в КСУ. 7 законов и 7203", - заявил Разумков.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту одобрить во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Так, фракция "Слуга народа" надеется, что снятие депутатской неприкосновенности будет проголосовано во вторник, 3 сентября. Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко прогнозирует, что рассмотрение документа может затянуться на полдня.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует ВР направить в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)".

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