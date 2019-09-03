Рада направила в КСУ закон Зеленского об отмене адвокатской монополии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правовой комитет ВР рекомендовал Раде направить закон в КСУ

Верховная рада Украины направила в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", передает корреспондент РБК-Украина.

Направление документа в КСУ поддержали 337 парламентариев.

Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту направить в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии.

До этого Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Среди них и законопроект №1013.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что внесенные на первом заседании ВР законопроекты будут рассмотрены по сокращенной процедуре, а на голосование выйдут 6-9 сентября.

Отметим, глава государства Владимир Зеленский в первый день работы нового парламента успел внести ряд законопроектов, в том числе, он предложил сократить численность народных депутатов, а также законодательно закрепить пропорциональную избирательную систему.