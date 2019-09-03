Рада направила до КСУ закон про розширення парламентського контролю

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський пропонує закріпити за Радою право здійснювати парламентський контроль через уповноважених ВР в окремих сферах

Верховна рада України направила законопроект №1016 президента Володимира Зеленського про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції України (про уповноважених Верховної ради України), яким пропонується розширення парламентського контролю, на розгляд до Конституційного суду України, передає кореспондент РБК-Україна.

Направлення проекту закону до суду підтримали 298 нардепів.

Зокрема, Зеленський пропонує закріпити за парламентом можливість здійснювати парламентський контроль через уповноважених ВР в окремих сферах.

Передбачається уповноважити Раду призначати і звільняти уповноважених парламенту з дотриманням Конституції України і законів в окремих сферах. Також пропонується встановити в цілому, що для здійснення парламентського контролю Рада може призначати уповноважених, правовий статус яких буде визначатися окремими законами.

Очікується, що такі зміни допоможуть забезпечити більш ефективний механізм парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини, адже одна людина, на яку сьогодні покладені ці обов'язки, не може максимально ефективно їх виконувати.

Нагадаємо, раніше Рада направила на розгляд до КСУ законопроект Зеленського, яким пропонується закріпити за президентом повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР).

Як писало РБК-Україна раніше, ВР також направила до Конституційного суду України законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".