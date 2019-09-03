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Рада направила в КСУ закон о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР

Новости » Политика    03.09.2019 - 14:10
Рада направила в КСУ закон о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правовой комитет рекомендовал направить закон Зеленского на рассмотрение КСУ

Парламент во вторник, 3 сентября, направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект главы государства, которым предлагается закрепить за президентом Владимиром Зеленским полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР), передает корреспондент РБК-Украина.

За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа.

Так, Зеленский в проекте закона предлагает закрепить за президентом полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная рада Украины.

Напомним, законопроект президента был зарегистрирован в Раде 29 августа под №1014. В понедельник комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня и направить его на рассмотрение КСУ.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце мая Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и САП дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. В то же время он подчеркивал, что гарантирует защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.

Добавим, 2 сентября анонсировалось, что Рада планирует направить в Конституционный суд семь законопроектов.

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