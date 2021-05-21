Рада намерена разрешить неоплачиваемые отпуска работникам театра

Работники театров смогут получить неоплачиваемые отпуска для творческой деятельности вне основного места работы. Верховная рада одобрила за основу соответствующий законопроект №5205.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Во фракции "Слуга народа" отмечали, что после принятия закона артисты, представляющие Украину на иностранных гастролях, смогут оставаться солистами украинских театров.

Согласно документу, художественный и артистический персонал театров сможет воспользоваться творческим отпуском без сохранения заработной платы на срок, определенный в контракте индивидуально с каждым профессиональным творческим работником.

Как писало РБК-Украина, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот закон в первом чтении.

Напомним, в мае 2019 года Рада 8 созыва во второй раз отклонила законопроект, которым предлагалось разрешить работникам театров брать неоплачиваемые отпуска на время гастролей за рубежом.

Как писало РБК-Украина, парламент впервые провалил этот закон в июне 2018 года.