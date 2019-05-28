Рада снова провалила закон о неоплачиваемых отпусках работников театра

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

До этого нардепы провалили похожий закон в июне 2018 года

Верховная рада Украины снова отклонила законопроект, которым предлагалось разрешить работникам театров брать неоплачиваемые отпуска на время гастролей за рубежом. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, законопроект №8528 поддержали лишь 134 парламентария при 226 минимально необходимых. Не хватило голосов и для направления документа на доработку в профильный комитет и автору законодательной инициативы.

Отметим, документом предлагалось работникам театров предоставить право прописывать в контракте индивидуальный предельный срок отпуска без сохранения зарплаты.

Напомним, летом прошлого года Верховная рада Украины провалила законопроект №8222 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о профессиональном развитии художественного и артистического персонала театра". Тогда документ не набрал необходимого количества голосов во время голосования за основу, возвращение в комитет на доработку и возврат субъекту законодательной инициативы.

Ожидалось, что принятие этого документа предоставит большие возможности для профессионального развития художественного и артистического персонала театра.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент не поддержал за основу в первом чтении законопроект №8266 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании деятельности Украинского культурного фонда". Нардепы приняли решение отправить проект закона на доработку в комитет.