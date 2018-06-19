Рада провалила законопроект о сроке отпуска артистов театра

Законопроектом предлагалось внести изменения в закон "О театрах и театральном деле"

Верховная рада Украины провалила законопроект №8222 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно профессионального развития художественного и артистического персонала театра", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ не набрал необходимого количества голосов во время голосования за основу, возвращение в комитет на доработку и возврат субъекту законодательной инициативы.

"Проект закона №8222 отклонен", - заявил спикер ВР Андрей Парубий.

Законопроектом предлагалось внести изменения в закон "О театрах и театральном деле", а именно статью 20 закона после части второй дополнить новой частью, которая предусматривала, что с целью обеспечения потребностей в профессиональном развитии художественного и артистического персонала театра в контракте с профессиональными творческими работниками может определяться индивидуальный предельный срок отпуска без сохранения заработной платы.

Кроме того, статьи Кодекса законов о труде Украины и закона "Об отпусках", регламентирующие предоставление отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон, предлагалось дополнить положением о предоставлении такого отпуска художественному и артистическому персоналу театра.

Ожидалось, что принятие этого акта предоставит большие возможности для профессионального развития художественного и артистического персонала театра.

Напомним, парламент не поддержал за основу в первом чтении законопроект №8266 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда". Нардепы приняли решение отправить проект закона на доработку в комитет.