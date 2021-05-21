RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада має намір дозволити неоплачувані відпустки працівникам театру

Автор: Юлія Струк

Працівники театрів зможуть отримати неоплачувані відпустки для творчої діяльності поза основним місцем роботи. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5205.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 305 парламентаріїв.

Згідно з документом, художній і артистичний персонал театрів зможе скористатися творчою відпусткою без збереження заробітної плати на термін, визначений у контракті індивідуально з кожним професійним творчим працівником.

У фракції "Слуга народу" відзначали, що після прийняття закону артисти, що представляють Україну на закордонних гастролях, зможуть залишатися солістами українських театрів.

Як писало РБК-Україна, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей закон у першому читанні.

Нагадаємо, в травні 2019 року Рада 8 скликання вдруге відхилила законопроект, яким пропонувалося дозволити працівникам театрів брати неоплачувані відпустки на час гастролей за кордоном.

Як писало РБК-Україна, парламент вперше провалив цей закон у червні 2018 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отпускВерховна Радатеатр