Раде рекомендуют разрешить неоплачиваемые отпуска работникам театра

Работники театров смогут получить неоплачиваемые отпуска для творческой деятельности вне основного места работы. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5205.

"Недавно наш комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №5205, который даст работникам театров возможность воспользоваться творческим отпуском для творческой деятельности вне основного места работы", - сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Нардеп отметила, что художественный и артистический персонал сможет воспользоваться творческим отпуском без сохранения заработной платы на срок, определенный в контракте индивидуально с каждым профессиональным творческим работником.

"Сейчас максимальный срок - всего 15 дней, чего на практике часто недостаточно. После принятия закона артисты, представляющие Украину на иностранных гастролях, смогут оставаться солистами украинских театров", - пояснила парламентарий.