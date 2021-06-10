Рада намерена принять закон президента о коренных народах до середины июля

Верховная рада планирует принять в целом законопроект №5506 президента Владимира Зеленского о коренных народах до конца текущей сессии. Она завершается в середине июля.

"Есть понимание и желание у нас, так как это неотложный законопроект, чтобы мы обязательно его проголосовали на этой сессии. То есть, до середины июля. И очень важно его проголосовать за основу и в целом, чтобы не растягивать эту процедуру на правки", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что закон абсолютно четкий, небольшой и понятный.

"Философия его тоже понятна... Было бы хорошо, если бы прямо на саммите Крымской платформы президент подписал этот закон", - добавила парламентарий.