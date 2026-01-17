Білий дім оголосив склад Ради миру в Секторі Гази: хто до неї увійшов

У четвер, 15 січня, президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру для післявоєнного управління Сектором Гази. Наразі вже відомо, хто до неї увійде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зокрема, в адміністрації Трампа оголосили про створення Національного комітету з управління Сектором Газа (NCAG). Це перехідний цивільний орган, покликаний контролювати управління і відновлювальні роботи в Газі.

Очолить NCAG Алі Шаат, а його завданням буде відновлення державних послуг і управління повсякденними адміністративними справами в перехідний період. Ця ініціатива є частиною другої фази ширшої програми, оголошеної президентом Трампом про підтримку США.

Як ідеться на сайті Білого дому, Рада миру відіграватиме найважливішу роль у виконанні всіх 20 пунктів плану Трампа, забезпечуючи стратегічний нагляд, мобілізацію міжнародних ресурсів і підзвітність у міру переходу Гази від конфлікту до миру і розвитку.

"Для реалізації бачення Ради Миру - під головуванням президента Дональда Трампа - було сформовано установчу виконавчу раду, яка складається з лідерів із досвідом роботи в галузі дипломатії, розвитку, інфраструктури та економічної стратегії", - ідеться в публікації.

Таким чином, до Ради миру увійшли:

держсекретар США Марко Рубіо;

спецпредставник Трампа Стів Віткофф;

зять президента США Джаред Кушнер;

колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;

американський мільярдер, гендиректор інвесткомпанії Apollo Global Management Марк Роуен;

глава Світового банку Аджай Банга;

заступник радника президента США з нацбезпеки Роберт Габріель.

Також у США оголосили про створення допоміжних виконавчих і консультативних органів, куди увійшли:

Стів Віткофф;

Джаред Кушнер;

глава МЗС Туреччини Хакан Фідан;

Алі Аль-Таваді;

генерал Хасан Раша;

Тоні Блер;

Марк Роуен;

міністр з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рим Аль-Хашим;

Микола Младенов;

Якір Габай;

Сігрід Кааг.

"Додаткові члени виконавчої ради та виконавчої ради Гази будуть оголошені протягом найближчих тижнів", - резюмували в Білому домі.