У Трампа оголосили початок другого етапу мирного плану щодо Гази

США заявили про початок другого етапу 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа. Йдеться про перехід до демілітаризації, технократичного управління та відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в соцмережі X.

"Сьогодні від імені президента Трампа ми оголошуємо про запуск другого етапу 20-пунктного плану президента з припинення конфлікту в Газі - перехід від режиму припинення вогню до демілітаризації, технократичного управління і відновлення", - написав Віткофф.

Він уточнив, що в рамках другого етапу створюють перехідну технократичну палестинську адміністрацію в Газі - Національний комітет з управління Газою (NCAG), а також розпочинають повну демілітаризацію і відновлення Гази, насамперед роззброєння "несанкціонованого персоналу".

За словами Віткоффа, США очікують, що ХАМАС повністю виконає свої зобов'язання, зокрема негайно передасть Ізраїлю останнє тіло загиблого заручника. Якщо бойовики не виконають вимогу, для них будуть "серйозні наслідки".

Спецпредставник також звернув увагу, що перший етап забезпечив безпрецедентну гуманітарну допомогу, дав змогу зберегти режим припинення вогню, повернути всіх живих заручників і останки двадцяти семи з двадцяти восьми загиблих заручників.

Віткофф висловив вдячність вдячність Єгипту, Туреччині та Катару за їхні незамінні посередницькі зусилля, завдяки яким став можливий весь досягнутий прогрес.