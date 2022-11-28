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Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться без представника Росії, - Кулеба

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Понеділок 28 листопада 2022 14:31
Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться без представника Росії, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі вперше збереться без представника Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Рада міністр ОБСЄ вперше пройде без представника Росії - без російського міністра. І це - правильно. Немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір - війна і воєнні злочини", - сказав він.

Зазначимо, що Рада ОБСЄ збереться 1 та 2 грудня у польському місті Лодзь.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час засідання ПА ОБСЄ закликав виключити Росію з організації.

До того ж, українська делегація збиралася бойкотувати роботу ПА через небажання змінити правила та вигнати Росію.

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ОБСЄ Російська Федерація Дмитро Кулеба
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