Делегація України бойкотуватиме ПА ОБСЄ до моменту виключення Росії

Українська делегація в Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме її роботу через небажання змінити правила та вигнати Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook членкині делегації, депутата від "Слуги народу" Євгенії Кравчук.

Вона розповіла, що постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити своїх правил, щоб вигнати делегацію Росії.

"Ми, українська делегація, бойкотуємо роботу в ПА ОБСЄ, поки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє ставлення до участі у ній росіян – пропагандистів та представників держави-терориста, держави-злочинця", – написала вона.

У Варшаві триває 20-те засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. Польща не видала візи російській делегації, яка мала намір взяти участь у засіданнях. Українська делегація запропонувала внести поправки до регламенту, що дозволяє позбавити Росію повноважень.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час засідання ПА ОБСЄ закликав виключити Росію з організації.

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