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Совет министров ОБСЕ впервые соберется без представителя России, - Кулеба

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Понедельник 28 ноября 2022 14:31
Совет министров ОБСЕ впервые соберется без представителя России, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые соберется без представителя Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"Совет министр ОБСЕ впервые пройдет без представителя России - без российского министра. И это - правильно. Нечего ему делать. Они только имитируют переговоры. Они только имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор: этот выбор - война и военные преступления", - сказал он.

Совет ОБСЕ соберется 1 и 2 декабря в польском городе Лодзь.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время заседания ПА ОБСЕ призвал исключить Россию из организации.

К тому же, украинская делегация собиралась бойкотировать работу ПА из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.

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ОБСЕ Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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