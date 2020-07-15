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В Беларуси задержали более 200 участников акции протеста

Беларусь, Среда 15 июля 2020 04:39
В Беларуси задержали более 200 участников акции протеста
Фото: задержания в Беларуси (naviny.by)
Автор: Артур Родивилов

Спецназ использует грубую физическую силу во время задержания

В Беларуси на стихийных акциях в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК не зарегистрировал кандидатами, правоохранители задержали более 220 человек. Только в Минске ОМОН задержал более 170 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Сотрудники правоохранительных органов часто используют грубую физическую силу, избивают людей дубинками, ногами и кулаками.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что "ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Беларуси, призывают граждан собраться на улицах страны для проведения несанкционированных акций".

Как сообщалось, ранее ЦИК Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах президента главного конкурента действующей власти Виктора Бабарыко.

Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Отметим, вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей Беларуси "проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов".

Напомним, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

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