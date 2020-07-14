ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЕС сократит до 13 список стран "зеленой зоны", - Reuters

Евросоюз, Вторник 14 июля 2020 17:59
ЕС сократит до 13 список стран "зеленой зоны", - Reuters
Фото: женщина с флагом ЕС (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Игорь Литвиненко

Из списка исключат Сербию и Черногорию

Европейский союз планирует сократить до 13 список стран "зеленой зоны". Из списка планируют исключить Сербию и Черногорию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующее решение было предложено Германией и поддержано, в частности, Францией, Испанией и Нидерландами. При этом включение в список США даже не обсуждался.

Исключение Сербии и Черногории связано с вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в последнее время.

Также обсуждался вопрос исключения из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступили против этого. Кроме этого были отклонены предложения о включении в список Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ливии и Иордании.

Всего в список стран "зеленой зоны", которым будет разрешен въезд на территорию ЕС, будут входить Алжир, Австралия, Канада, Китай, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

При этом ЕС откроет границы для Китая лишь тогда, когда китайское правительство разрешит поездки в европейские страны.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что шансов на то, что Украина попадет в обновленный список стран "зеленой зоны" ЕС сейчас нет.

Напомним, с 1 июля в страны ЕС могут свободно попасть граждане стран, которые входят в "зеленый" список; также разрешен въезд некоторым категориям граждан из стран, которые не входят в этот список.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Евросоюзграницакарантинвъезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь