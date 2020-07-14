В Киеве адаптивный карантин могут продлевать до 2022 года

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Для завершения пандемии необходимо, чтобы 80% населения переболело коронавирусом

Адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022. Однако о внедрении жесткого карантина на данный момент говорить не стоит.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

"Могут (продлевать - ред.) и это не только в Киеве, а во всем мире. Эпидемически подтвержденные данные, что каждый возбудитель, который сформировался в мире циркулирует до своего нивелирования, то есть к уничтожению - 1,5 года. Ограничительные меры и меры защиты могут продолжать весь этот период", добавил он.

По словам Рубана, для того, чтобы завершилась пандемия должно переболеть коронавирусом 80% населения. Он также отметил, что в ближайшее время вакцины не предвидится.

"Вероятность усиления карантина в Киеве - у нас стабильно высокие показатели заболевания. С эпидемической точки зрения данное заболевание будет продолжаться еще три сезона, как продолжалось и пандемический грипп - фактически к формированию коллективного иммунитета на уровне 50-70%. Три сезона это полтора года", - заявил Рубан.

По его словам, через полтора года коронавирус будет также циркулировать в Украине, но население будет переносить его как обычную простуду.

"Согласно природе данного возбудителя, он еще будет продолжаться полтора года. Это нормальное естественное явление для нового пандемического гриппа... Он будет циркулировать пока не перейдет к обычному явлению, который передается человеком к человеку и вызовах ОРВИ, просто простуда", - добавил он.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

Кроме того, карантин в Украине могут продлить еще на месяц.