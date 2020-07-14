В Беларуси вспыхнули протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

Фото: протесты в Беларуси (kommersant.ru)

Начались массовые задержания журналистов и участников акции

Во вторник вечером, 14 июля, в Минске и других белорусских городах проходят стихийные акции протеста в поддержку незарегистрированных в президенты. Выборы главы государства в Беларуси должны состояться 9 августа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Так, в Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, но больших скоплений активистов не наблюдается. Участники акций стоят на тротуаре, периодически хлопают в ладоши. Протестующих поддерживают автомобилисты велосипедисты. .

На площади Победы в Минске произошла потасовка людей с омоновцами



Видео: телеграм-канал Nexta Livehttps://t.co/yXtKLaIRTu pic.twitter.com/mDPE1Zlbsy — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) July 14, 2020

Велосипедисты в Минске продолжают кататься на площади! #минск pic.twitter.com/WitdfET0Kn — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 14, 2020

Также отмечается, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. Также задержали журналистку BelsatTV Екатерину Андрееву и ряд других журналистов и людей, которые вышли на улицы.

Момант затрымання Кацярыны Андрэевай. Затрымалі ў жывым эфіры. pic.twitter.com/FfnRNHNxml — Белсат TV (@Belsat_TV) July 14, 2020

Аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно.



Также протестующие заявляют, что в Беларуси перестал работать Telegram, но по данным сервиса Downdetector, в мессенджере сейчас нет глобального сбоя, но фиксируются проблемы в Беларуси, России, Украине и в странах Западной Европы.

Как сообщалось, ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарыко. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Отметим, вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей Беларуси "проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов".

"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.