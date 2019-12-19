ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада може змінити план своєї роботи у грудні

Новини » Політика     19.12.2019 - 16:21
Рада може змінити план своєї роботи у грудні
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на зараз наступний тиждень відведений для роботи з виборцями

Календарний план роботи Верховної ради України в останні тижні грудня може бути змінено для того, щоб аграрний комітет зміг завершити розгляд поправок до законопроекту про відкриття ринку землі. Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому проведення пленарних засідань не планується.

"Ні, наступний тиждень маловірогідно буде пленарним. Комітет працює, 208 правок сьогодні розглянув. Можливо, ми змінимо календарний план, щоб наступний тиждень був комітетським. Обговорюється такий варіант", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура зазначав, що питання відкриття ринку землі можуть відкласти на наступний рік. Він зазначав, що аграрний комітет станом на зараз розглянув понад 300 правок із 4 тисяч.

Як писало РБК-Україна раніше, агрокомітет проголосував за звернення до глави парламенту Дмитра Разумкова з проханням призначити засідання на наступний тиждень. Так, комітет планує проводити засідання 23, 24, 26, 27 грудня.

Додамо також, вчора на засіданні комітету відбулася бійка за участі нардепів від ОПЗЖ Іллі Ківи і нардепа від фракції "Батьківщина" Вадима Івченка, а також нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Мотовіловця.

У Раді анонсували коригування форми нового виборчого бюлетеня Засідання Ради затримали на дві години: в ВР назвали причини
Новини України Верховна РадаРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся