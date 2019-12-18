Аграрный комитет планирует провести заседания на следующей неделе

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседания планируют провести 23, 24, 26 и 27 декабря

Аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю. Об этом заявил на заседании комитета председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря. Народные депутаты поддержали соответствующее решение.

"Предлагаю обратиться к председателю Верховной рады Украины по поводу предоставления протокольного поручения комитета по проведению заседаний нашего комитета на неделе с 23 по 27 декабря, который определен как работа с избирателями. Предлагаю заседание комитета проводить 23, 24, 26, 27 декабря 2019 в 9:00", - заявил Сольский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение законопроекта будет зависеть от скорости обработал правок в комитете.

Также сообщалось, что вчера спикер парламента Разумков закрыл вечернее заседание Рады сразу же после его начала. Разумков заявил, что народные депутаты вернутся к консультациям по закону о рынке земли.