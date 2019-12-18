ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аграрный комитет планирует провести заседания на следующей неделе

Новости » Политика     18.12.2019 - 17:09
Аграрный комитет планирует провести заседания на следующей неделе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседания планируют провести 23, 24, 26 и 27 декабря

Аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю. Об этом заявил на заседании комитета председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря. Народные депутаты поддержали соответствующее решение.

"Предлагаю обратиться к председателю Верховной рады Украины по поводу предоставления протокольного поручения комитета по проведению заседаний нашего комитета на неделе с 23 по 27 декабря, который определен как работа с избирателями. Предлагаю заседание комитета проводить 23, 24, 26, 27 декабря 2019 в 9:00", - заявил Сольский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение законопроекта будет зависеть от скорости обработал правок в комитете.

Также сообщалось, что вчера спикер парламента Разумков закрыл вечернее заседание Рады сразу же после его начала. Разумков заявил, что народные депутаты вернутся к консультациям по закону о рынке земли.

У Зеленского отрицают связь правок по децентрализации с нормандской встречей Раде рекомендуют отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"
Новости Украины Верховная Радааграрная политика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь