Рада хочет ввести льготы по уплате консульского сбора: кого они коснутся

Документ поддержали 305 депутатов ВР.

Льготы хотят предоставить гражданам Украины, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I, II групп и детям с инвалидностью.

Кроме того, планируется ввести и льготу по уплате консульского сбора за оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - информирует Кабинет министров в пояснительной записке.