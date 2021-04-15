UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада хочет ввести льготы по уплате консульского сбора: кого они коснутся

Автор: Юлия Струк

В Украине планируют расширить перечень лиц, имеющих право на льготы при уплате консульского сбора за совершение отдельных консульских действий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4539.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержали 305 депутатов ВР.

Льготы хотят предоставить гражданам Украины, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I, II групп и детям с инвалидностью.

Кроме того, планируется ввести и льготу по уплате консульского сбора за оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - информирует Кабинет министров в пояснительной записке.

Напомним, Кабмин внес данный законопроект в Раду в конце декабря 2020 года.

Как писало РБК-Украина, ВР приняла во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона №4355. Таким образом электронные паспорта приравняли к обычным.

Так, Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книг не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины консульствоВерховная Рада
Читайте также
Внеочередное заседание Рады в четверг: Разумков подписал распоряжение
Опубликована предварительная повестка дня заседания Рады в четверг
Прогноз погоды