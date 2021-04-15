Рада хоче ввести пільги зі сплати консульського збору: кого вони торкнуться

Документ підтримали 305 депутатів ВР.

Пільги хочуть надати громадянам України, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І, ІІ груп та дітям з інвалідністю.

Крім того, планують запровадити і пільгу зі сплати консульського збору за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку.

"У разі запровадження вказаних пільг втрати державного бюджету складатимуть орієнтовно 7 000 доларів США щороку (170 тисяч 585 гривень за курсом Національного банку України станом на 24.11.2020)", - інформує Кабінет міністрів у пояснювальній записці.