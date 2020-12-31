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В Украине могут ввести льготы по уплате консульского сбора: кого коснется

Украина, Четверг 31 декабря 2020 11:54
В Украине могут ввести льготы по уплате консульского сбора: кого коснется
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят расширить перечень лиц, имеющих право на льготы при уплате консульского сбора за совершение отдельных консульских действий. Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №4539.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Льготы хотят предоставить гражданам Украины, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I, II групп и детям с инвалидностью.

Предусмотрена и льгота по уплате консульского сбора за оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в Украине хотят постепенно вывести паспорт в форме книжечки из пользования. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

Как писало РБК-Украина, в апреле в Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

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