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Рада хочет ввести льготы по уплате консульского сбора: кого они коснутся

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 17:48
Рада хочет ввести льготы по уплате консульского сбора: кого они коснутся Фото: льготы по уплате консульского сбора хочет ввести Рада (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине планируют расширить перечень лиц, имеющих право на льготы при уплате консульского сбора за совершение отдельных консульских действий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4539.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержали 305 депутатов ВР.

Льготы хотят предоставить гражданам Украины, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I, II групп и детям с инвалидностью.

Кроме того, планируется ввести и льготу по уплате консульского сбора за оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - информирует Кабинет министров в пояснительной записке.

Напомним, Кабмин внес данный законопроект в Раду в конце декабря 2020 года.

Как писало РБК-Украина, ВР приняла во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона №4355. Таким образом электронные паспорта приравняли к обычным.

Так, Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книг не будет.

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