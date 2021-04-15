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Рада хоче ввести пільги зі сплати консульського збору: кого вони торкнуться

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 17:48
Рада хоче ввести пільги зі сплати консульського збору: кого вони торкнуться Фото: пільги зі сплати консульського збору хоче ввести Рада (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні планують розширити перелік осіб, які матимуть право на пільги при сплаті консульського збору за вчинення окремих консульських дій. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №4539.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 305 депутатів ВР.

Пільги хочуть надати громадянам України, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І, ІІ груп та дітям з інвалідністю.

Крім того, планують запровадити і пільгу зі сплати консульського збору за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку.

"У разі запровадження вказаних пільг втрати державного бюджету складатимуть орієнтовно 7 000 доларів США щороку (170 тисяч 585 гривень за курсом Національного банку України станом на 24.11.2020)", - інформує Кабінет міністрів у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Кабмін вніс даний законопроект до Ради наприкінці грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, ВР схвалила в другому читанні законопроект про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проект закону №4355. Таким чином електронні паспорти прирівняли до звичайних.

Так, Міністерство цифрової трансформації рекомендує українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде.

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