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Рада хочет ускорить дерегуляцию в бизнесе

Новости » Политика     04.12.2019 - 14:23
Рада хочет ускорить дерегуляцию в бизнесе
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

За соответствующий проект закона проголосовали 229 парламентариев

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1067-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ускорении дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности". Его принятие поддержали 229 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается предусмотреть, что разрешительный орган, уполномоченный выдавать документ разрешительного характера, а также перечень и требования к документам, которые субъекту хозяйствования необходимо подать для получения документа разрешительного характера - определяются на уровне актов Кабинета министров.

Согласно закону, наименование государственной услуги и основания для ее получения, субъект предоставления админуслуги и его полномочия по предоставлению такой услуги, а также перечень и требования к документам, необходимым для получения админуслуги, - определяются на уровне актов правительства.

Напомним, в начале ноября Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №2172, направленный на снижение давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября вступил в силу закон об уменьшении давления на бизнес. В частности, в Уголовный кодекс Украины внесены изменения, согласно которым исключена статья 205. Данная статья признавала уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) для прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

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