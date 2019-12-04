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Рада хоче прискорити дерегуляцію у бізнесі

Новини » Політика     04.12.2019 - 14:23
Рада хоче прискорити дерегуляцію у бізнесі
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За відповідний проект закону проголосували 229 парламентарів

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №1067-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності". Його прийняття підтримали 229 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується передбачити, що дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, а також перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру - визначаються на рівні актів Кабінету міністрів.

Відповідно до закону, найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання, суб’єкт надання адмінпослуги та його повноваження щодо надання такої послуги, а також перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адмінпослуги, - визначаються на рівні актів уряду.

Нагадаємо, на початку листопада Верховна рада України в першому читанні за основу підтримала законопроект №2172, який направлений на зниження тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці вересня набув чинності закон про зменшення тиску на бізнес. Зокрема, до Кримінального кодексу України внесено зміни, згідно з якими виключена стаття 205. Дана стаття визнавала кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

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