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Закон об уменьшении давления на бизнес вступил в силу

Новости » Политика    25.09.2019 - 08:10
Закон об уменьшении давления на бизнес вступил в силу
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Закон об уменьшении давления на бизнес вступил в силу 25 сентября

Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес" в среду, 25 сентября, вступил в силу. Во вторник закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Документом предусматривается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть сегодня, 25 сентября.

В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Напомним, во вторник, 24 сентября, закон был опубликован в издании "Голос Украины".

В понедельник, 23 сентября глава государства Владимир Зеленский подписал данный проект закона. Ранее, 20 сентября, законопроект подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада одобрила данный закон во втором чтении 18 сентября. Проект закона был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. За основу документ Рада приняла 10 сентября.

Так, в ходе заседания 6 сентября профильный правоохранительный комитет рекомендовал парламенту одобрить данный законопроект.

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