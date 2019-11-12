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ВР одобрила снижение давления на бизнес со стороны государства

Новости » Политика     12.11.2019 - 13:58
ВР одобрила снижение давления на бизнес со стороны государства
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент поддержал снижение давления со стороны органов надзора  

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2172, который направлен на снижение давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 310 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Данный законопроект направлен на снижение коррупционных рисков в деятельности чиновников при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, опасной, представляющей риск и / или не соответствующей установленным требованиям.

Законопроект также является важным с точки зрения выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в части приведения законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза.

Напомним, в конце сентября вступил в силу закон об уменьшении давления на бизнес. В частности, в Уголовный кодекс Украины внесены изменения, согласно которым исключена статья 205. Данная статья признавала уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) для прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых есть запрет.

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