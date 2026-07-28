Рада хоче змінити правила полювання в Україні, зоозахисники проти

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який передбачає масштабну реформу мисливського господарства в Україні. Така ініціатива вже викликала хвилю обурення.
Докладніше про цей законопроєкт, його мету та завдання, а також реакцію на деякі положення документу зоо- та екозахисників, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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20 липня 2026 року на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт закону про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин (під №15431).
В той же день його було передано на розгляд керівництву, 22 липня - направлено на розгляд комітету (головним - визначено Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування), а 23 липня - надано для ознайомлення.
Ініціаторами законопроєкту виступила група народних депутатів (понад 40 осіб), серед яких Ігор Марчук, Давид Арахамія, Олександр Корнієнко та інші.
У пояснювальній записці зазначається, що чинний закон України "Про мисливське господарство та полювання" був ухвалений у 2000 році й за понад двадцять років "практично вичерпав свій регуляторний потенціал".
Серед ключових проблем автори законодавчої ініціативи згадують, зокрема:
Тим часом мета нового законопроєкту - створення сучасної правової, економічної, організаційної та екологічної моделі:
Серед основних завдань законопроєкту №15431 згадуються такі:
Законопроєкт передбачає, перш за все, створення Єдиного мисливського реєстру, який міститиме дані про:
Більшість процедур планують перевести в електронний формат, а дозволи - видавати онлайн.
Пропонується також запровадити обов'язкове маркування окремих видів добутих тварин спеціальними засобами індивідуальної ідентифікації (що має забезпечити простежуваність продукції полювання та допомогти у боротьбі з браконьєрством).
Інша новація - відмова від щорічних централізованих лімітів добування.
Їх планують замінити планами сталого використання мисливських тварин, які користувачі угідь розроблятимуть на підставі наукових досліджень.
Крім того, законопроєкт передбачає прозорий конкурсний відбір користувачів мисливських угідь.
Повноваження щодо надання угідь у користування та припинення такого права пропонується передати місцевим державним адміністраціям.
Законопроєкт визначає також порядок:
Відповідальність за порушення правил полювання пропонують посилити, а механізм відшкодування завданих збитків - удосконалити.
Також документ пропонує запровадити додаткові правові та соціальні гарантії для єгерів і мисливських інспекторів.
Паперові дозвільні документи планують скасовувати, а адміністративні процедури - максимально перевести в електронний формат.
У пояснювальній записці зазначається, що реалізація закону потребуватиме фінансування (для створення Єдиного мисливського реєстру та системи ідентифікації тварин).
Водночас очікується збільшення надходжень до бюджетів завдяки:
На вищезазначену законодавчу ініціативу вже відреагували в UAnimals (організації порятунку тварин і довкілля в Україні).
Зоозахисники наголоили, що зареєстрований у парламенті законопроєкт "розширює межі узаконеного насилля".
Цей документ, за їхніми словами:
"При цьому отримати в користування "мисливські угіддя" може "суб'єкт господарювання, у тому числі громадське об'єднання зі статусом юридичної особи", - додали зоозахисники.
У пояснювальній записці до проєкту закону наголошується, що "діяльність у сфері мисливського господарства зачіпає інтереси сотень тисяч громадян", оскільки "йдеться про регулювання одного з найбільших за площею природних ресурсів держави".
При цьому в UAnimals наголошують: "приватну вигоду виправдовують суспільним благом, тоді як мова йде передусім про життя тварин".
"Але полювання - не "активний відпочинок", а звичайнісіньке вбивство заради розваги та вигоди", - констатували зоозахисники.
Виходячи з вищесказаного, UAnimals закликає народних депутатів:
"Друзі, не мовчіть і ви! Поширюйте інформацію про цей кривавий законопроєкт, тегайте нардепів. Законопроєкт №15431 має бути відхилений", - закликали українців.
Детальні аргументи проти нового законопроєкту (із зазначенням конкретних статей) оприлюднили також Київським еколого-культурним центром (КЕКЦ).
Так, наприклад, стаття 1 вводить поняття "мисливський туризм" - подорожі задля полювання "у природному середовищі та/або в напіввільних умовах".
"Українські господарства вирощуватимуть жертв, іноземний клієнт приїде і за гроші їх розстріляє, а держава назве це туризмом і (можливо) візьме з цього податок", - зауважили екозахисники.
Та ж стаття 1 перелічує знаряддя полювання: зброя, луки, арбалети, списи, самолови, транспорт, безпілотники, електрообладнання, оптика, тепловізори, прилади нічного бачення, звуковідтворювальні прилади - і закінчується словом "тощо".
"Чинна стаття 20 забороняє звуковідтворювальні прилади. У новому законопроєкті цієї заборони немає... Перелік відкритий. Дописати можна що завгодно", - констатували екологи.
Крім того, автори законопроєкту, на думку експертів КЕКЦ:
"Наука відмовилася від цієї маячні ще в минулому столітті. В екосистемі немає шкідливих видів. Є види з різними функціями", - наголосили спеціалісти.
Так, наприклад, стаття 31 забороняє "полювання та/або відлов в темний період доби", але "крім полювання на кабана, вовка, лисицю, шакала, енотовидну собаку та інвазійних чужорідних видів".
Інший момент, на який звернули увагу екозахисники, стосується собак.
"Виявлені в мисливських угіддях без нагляду породисті собаки відловлюються, про що письмово повідомляються районні та обласні організації, які провадять реєстрацію відповідних порід собак. Безпородні собаки можуть бути добуті у порядку регулювання чисельності диких тварин", - йдеться у статті 32.
Отже, за словами фахівців, "щоб вижити, потрібно мати родовід".
"Заборони рознесли по двох статтях і дописали в статтю 31: "Порушення заборон, наведених у цій статті Закону, вважається порушенням правил полювання та не відноситься до браконьєрства", - повідомили також у КЕКЦ.
Йдеться про те, що чималий перелік дій, який раніше вважався браконьєрством, потрапив до порушень правил полювання.
Йдеться, наприклад, про:
"Усе це було браконьєрством. Тепер це "порушення правил". Тварина тікає від вогню - а її розстрілюють. І це вже не злочин, а невідомо що", - пояснили українцям.
Окреме обурення екозахисників викликала стаття 17 "Плата за користування мисливськими угіддями":
"Порахуйте самі: близько 6,66 грн за гектар українського лісу на рік... І це ще не все. Угіддя віддають на 20 років з автоматичним продовженням (стаття 12).
А якщо чиновник вчасно не відповів - діє "мовчазна згода" (статті 11, 12). Промовчав - вважай, віддав ліс", - розповіли у КЕКЦ.
Крім того, "мінімальну площу лісового угіддя знизили з трьох тисяч гектарів до п'ятисот".
Українцям повідомили також, що законопроєкт створює нове Агентство (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, полювання та сталого використання мисливських тварин), яке (згідно зі статтею 9):
"Тобто один орган рекламує стрілянину по тваринам, влаштовує змагання "у кого гарніший череп" - і сам себе перевіряє. Це не контролер. Це мисливський "дах" із державною печаткою", - вважають фахівці.
У підсумку в одній з найвідоміших громадських природоохоронних організацій Украіни наголосили, що цей документ "не можна виправити правками".
"Його не можна "доопрацювати до другого читання". Він гнилий у самій основі, бо побудований на переконанні, що дика тварина - це товар, її смерть - послуга, а український ліс - майданчик для платних розваг", - наголосили природоохоронці.
Отже, підсумовуючи все вищесказани, вони вимагають "відхилити законопроєкт №15431 у першому читанні".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вимагають назавжди заборонити полювання.
Крім того, ми пояснювали, в яких регіонах України стало критично багато хижаків.
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