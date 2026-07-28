Рада хочет изменить правила охоты в Украине, зоозащитники против

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, предусматривающий масштабную реформу охотничьего хозяйства в Украине. Такая инициатива уже вызвала волну возмущения.
Подробнее об этом законопроекте, его целях и задачах, а также реакции на некоторые положения документа зоо- и экозащитников, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
20 июля 2026 года на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект закона об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании охотничьих животных (под №15431).
В тот же день он был передан на рассмотрение руководству, 22 июля - направлен на рассмотрение комитета (главным - определен Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования), а 23 июля - предоставлен для ознакомления.
Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов (более 40 человек), среди которых Игорь Марчук, Давид Арахамия, Александр Корниенко и другие.
В пояснительной записке отмечается, что действующий закон Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" был принят в 2000 году и более чем за двадцать лет "практически исчерпал свой регуляторный потенциал".
Среди ключевых проблем авторы законодательной инициативы упоминают, в частности:
Между тем цель нового законопроекта - создание современной правовой, экономической, организационной и экологической модели:
Среди основных задач законопроекта №15431 упоминаются следующие:
Законопроект предусматривает, прежде всего, создание Единого охотничьего реестра, содержащий данные про:
Большинство процедур планируют перевести в электронный формат, а разрешения - выдавать онлайн.
Предлагается также ввести обязательную маркировку отдельных видов добытых животных специальными средствами индивидуальной идентификации (что должно обеспечить прослеживаемость продукции охоты и помочь в борьбе с браконьерством).
Другое новшество - отказ от ежегодных централизованных лимитов добычи.
Их планируют заменить планами устойчивого использования охотничьих животных, которые пользователи будут разрабатывать на основании научных исследований.
Кроме того, законопроект предусматривает прозрачный конкурсный отбор пользователей охотничьих угодий.
Полномочия по предоставлению угодий в использование и прекращение такого права предлагается передать местным государственным администрациям.
Законопроект определяет также порядок:
Ответственность за нарушение правил охоты предлагают усилить, а механизм возмещения причиненного ущерба - усовершенствовать.
Также документ предлагает ввести дополнительные правовые и социальные гарантии для егерей и охотничьих инспекторов.
Бумажные разрешительные документы планируют отменять, а административные процедуры - максимально перевести в электронный формат.
В пояснительной записке отмечается, что реализация закона потребует финансирования (для создания Единого охотничьего реестра и системы идентификации животных).
В то же время ожидается увеличение поступлений в бюджеты благодаря:
На вышеупомянутую законодательную инициативу уже отреагировали в UAnimals (организации спасения животных и окружающей среды в Украине).
Зоозащитники подчеркнули, что зарегистрированный в парламенте законопроект "расширяет границы узаконенного насилия".
Этот документ, по их словам:
"При этом получить в пользование "охотничьи угодья" может "субъект хозяйствования, в том числе общественное объединение со статусом юридического лица", - добавили зоозащитники.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что "деятельность в сфере охотничьего хозяйства затрагивает интересы сотен тысяч граждан", поскольку "речь идет о регулировании одного из самых больших по площади природных ресурсов государства".
При этом в UAnimals отмечают: "частную выгоду оправдывают общественным благом, тогда как речь идет прежде всего о жизни животных".
"Но охота - не "активный отдых", а самое обычное убийство ради развлечения и выгоды", - констатировали зоозащитники.
Исходя из вышесказанного, UAnimals призывает народных депутатов:
"Друзья, не молчите и вы! Распространяйте информацию об этом кровавом законопроекте, тегайте нардепов. Законопроект №15431 должен быть отклонен", - призвали украинцев.
Подробные аргументы против нового законопроекта (с указанием конкретных статей) были обнародованы также Киевским эколого-культурным центром (КЭКЦ).
Так, например, статья 1 вводит понятие "охотничий туризм" - путешествия для охоты "в природной среде и/или в полусвободных условиях".
"Украинские хозяйства будут выращивать жертв, иностранный клиент приедет и за деньги их расстреляет, а государство назовет это туризмом и (может быть) возьмет с этого налог", - отметили экозащитники.
Та же статья 1 перечисляет орудия охоты: оружие, луки, арбалеты, копья, самоловы, транспорт, беспилотники, электрооборудование, оптика, тепловизоры, приборы ночного видения, звуковоспроизводящие приборы - и заканчивается словом "и т.д.".
"Действующая статья 20 запрещает звуковоспроизводящие приборы. В новом законопроекте этого запрета нет... Список открыт. Дописать можно что угодно", - констатировали экологи.
Кроме того, авторы законопроекта, по мнению экспертов КЭКЦ:
"Наука отказалась от этого бреда еще в прошлом веке. В экосистеме нет вредных видов. Есть виды с разными функциями", - подчеркнули специалисты.
Так, например, статья 31 запрещает "охоту и/или отлов в темный период суток", но "кроме охоты на кабана, волка, лису, шакала, енотовидную собаку и инвазивных чужеродных видов".
Другой момент, на который обратили внимание экозащитники, касается собак.
"Обнаруженные в охотничьих угодьях без присмотра породистые собаки отлавливаются, о чем письменно уведомляются районные и областные организации, производящие регистрацию соответствующих пород собак. Беспородные собаки могут быть добыты в порядке регулирования численности диких животных", - говорится в статье 32.
Следовательно, по словам специалистов, "чтобы выжить, нужно иметь родословную".
"Запреты разнесли по двум статьям и дописали в статью 31: "Нарушение запретов, приведенных в настоящей статье Закона, считается нарушением правил охоты и не относится к браконьерству", - сообщили также в КЭКЦ.
Речь о том, что немалый перечень действий, ранее считавшийся браконьерством, попал в нарушения правил охоты.
Речь идет, например, про:
"Все это было браконьерством. Теперь это "нарушение правил". Животное убегает от огня - а его расстреливают. И это уже не преступление, а неизвестно что", - объяснили украинцам.
Отдельное возмущение экозащитников вызвала статья 17 "Плата за пользование охотничьими угодьями":
"Посчитайте сами: около 6,66 грн за гектар украинского леса в год... И это еще не все. Угодья отдают на 20 лет с автоматическим продлением (статья 12).
А если чиновник вовремя не ответил - действует "молчаливое согласие" (статьи 11, 12). Умолчал - считай, отдал лес", - рассказали в КЭКЦ.
Кроме того, "минимальную площадь лесного угодья снизили с трех тысяч гектаров до пятисот".
Украинцам сообщили также, что законопроект создает новое Агентство (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охотничьего хозяйства, охоты и устойчивого использования охотничьих животных), которое (согласно статье 9):
"То есть один орган рекламирует стрельбу по животным, устраивает соревнования "у кого более красивый череп" - и сам себя проверяет. Это не контролер. Это охотничья "крыша" с государственной печатью", - считают специалисты.
В итоге в одной из известнейших общественных природоохранных организаций Украины отметили, что этот документ "нельзя исправить правками".
"Его нельзя "доработать до второго чтения". Он гнилой в самой основе, потому что построен на убеждении, что дикое животное - это товар, его смерть - услуга, а украинский лес - площадка для платных развлечений", - подчеркнули природоохранники.
Следовательно, подытоживая все вышесказанные, они требуют "отклонить законопроект №15431 в первом чтении".
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине требуют навсегда запретить охоту.
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