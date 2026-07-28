Рада хочет изменить правила охоты в Украине, зоозащитники против

Главное: Инициатива нардепов : в парламенте зарегистрировали проект закона №15431 об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании охотничьих животных.

: в парламенте зарегистрировали проект закона №15431 об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании охотничьих животных. Цифровизация отрасли : документ предусматривает, в частности, создание Единого охотничьего реестра и онлайн-разрешения.

: документ предусматривает, в частности, создание Единого охотничьего реестра и онлайн-разрешения. Новые инструменты : законопроект предлагает отказаться от централизованных лимитов (в пользу планов устойчивого использования), внедрить средства индивидуальной идентификации (бирки) для копытных и других определенных видов, дополнительные правовые и соцгарантии для егерей и охотничьих инспекторов и т.д.

: законопроект предлагает отказаться от централизованных лимитов (в пользу планов устойчивого использования), внедрить средства индивидуальной идентификации (бирки) для копытных и других определенных видов, дополнительные правовые и соцгарантии для егерей и охотничьих инспекторов и т.д. Возмущение зоозащитников : организация UAnimals требует отклонить законопроект, назвав его "расширяющим пределы узаконенного насилия".

: организация UAnimals требует отклонить законопроект, назвав его "расширяющим пределы узаконенного насилия". Претензии экологов : в КЭКЦ сообщили, что документ легализует охоту во время сезона тишины, охотничий туризм, использование тепловизоров или беспилотников, снижает плату за пользование угодьями и т.д.

: в КЭКЦ сообщили, что документ легализует охоту во время сезона тишины, охотничий туризм, использование тепловизоров или беспилотников, снижает плату за пользование угодьями и т.д. Требование общественности: природоохранники призывают нардепов не голосовать за такую инициативу и отклонить ее в первом чтении, ведь документ "нельзя исправить правками".

О какой законодательной инициативе идет речь

20 июля 2026 года на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект закона об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании охотничьих животных (под №15431).

В тот же день он был передан на рассмотрение руководству, 22 июля - направлен на рассмотрение комитета (главным - определен Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования), а 23 июля - предоставлен для ознакомления.

Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов (более 40 человек), среди которых Игорь Марчук, Давид Арахамия, Александр Корниенко и другие.

Фрагмент карты законопроекта №15431 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Цель нового законопроекта

В пояснительной записке отмечается, что действующий закон Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" был принят в 2000 году и более чем за двадцать лет "практически исчерпал свой регуляторный потенциал".

Среди ключевых проблем авторы законодательной инициативы упоминают, в частности:

понятийную неопределенность - нечеткость законодательных терминов;

отсутствие сквозной цифровизации (цифрового учета) и прослеживаемости продукции охоты - что способствует тенизации оборота и затрудняет противодействие браконьерству;

непрозрачное распределение угодий - сдерживающее инвестиции и порождающее неэффективное пользование;

несоответствие законодательству стандартам ЕС;

низкую экономическую эффективность отрасли - ее преимущественную убыточность, тенизацию и неразвитость легального рынка продукции охоты и охотничьего туризма;

недостаточную защиту егерей, инспекторов;

слабую действенность ответственности за браконьерство.

Между тем цель нового законопроекта - создание современной правовой, экономической, организационной и экологической модели:

ведения охотничьего хозяйства;

осуществления охоты;

устойчивого использования охотничьих животных (что обеспечивает сохранение биологического разнообразия и одновременно раскрывает хозяйственный потенциал отрасли).

Основные задачи законопроекта

Среди основных задач законопроекта №15431 упоминаются следующие:

ввести непротиворечивый понятийный аппарат с четкой иерархией: использование - изъятие - добывания (охотой, без сохранения жизни животного) и/или отлов (с сохранением жизни);

с четкой иерархией: использование - изъятие - добывания (охотой, без сохранения жизни животного) и/или отлов (с сохранением жизни); утвердить принципы устойчивого использования , экосистемного и географически дифференцированного подходов к управлению объектами охотничьей фауны с обязательным учетом климатических трендов;

, экосистемного и географически дифференцированного подходов к управлению объектами охотничьей фауны с обязательным учетом климатических трендов; создать Единый охотничий реестр - как сквозную цифровую систему управления охотничьей отраслью, учета угодий, пользователей, охотников, животных, событий и разрешений;

- как сквозную цифровую систему управления охотничьей отраслью, учета угодий, пользователей, охотников, животных, событий и разрешений; ввести средства индивидуальной идентификации (бирки) для копытных и других определенных видов для прослеживаемости продукции охоты и противодействия браконьерству;

для копытных и других определенных видов для прослеживаемости продукции охоты и противодействия браконьерству; заменить централизованные лимиты добывания плановым инструментом - планом устойчивого использования охотничьих животных, разрабатываемого пользователем на научной основе;

- планом устойчивого использования охотничьих животных, разрабатываемого пользователем на научной основе; ввести прозрачный конкурсный отбор пользователей и обеспечить стабильность и защиту их прав как предпосылку для осуществления инвестиций;

и обеспечить стабильность и защиту их прав как предпосылку для осуществления инвестиций; гармонизировать регулирование с природоохранным законодательством (acquis) ЕС и обеспечить справедливое распределение выгод от использования ресурса с участием территориальных громад.

Что именно может изменить законопроект

Законопроект предусматривает, прежде всего, создание Единого охотничьего реестра, содержащий данные про:

охотников;

пользователей угодий;

охотничьих животных;

разрешения и результаты охоты.

Большинство процедур планируют перевести в электронный формат, а разрешения - выдавать онлайн.

Предлагается также ввести обязательную маркировку отдельных видов добытых животных специальными средствами индивидуальной идентификации (что должно обеспечить прослеживаемость продукции охоты и помочь в борьбе с браконьерством).

Другое новшество - отказ от ежегодных централизованных лимитов добычи.

Их планируют заменить планами устойчивого использования охотничьих животных, которые пользователи будут разрабатывать на основании научных исследований.

Кроме того, законопроект предусматривает прозрачный конкурсный отбор пользователей охотничьих угодий.

Полномочия по предоставлению угодий в использование и прекращение такого права предлагается передать местным государственным администрациям.

Законопроект определяет также порядок:

научного, селекционного и диагностического добывания животных;

регулирование численности инвазионных и нежелательных видов

Ответственность за нарушение правил охоты предлагают усилить, а механизм возмещения причиненного ущерба - усовершенствовать.

Также документ предлагает ввести дополнительные правовые и социальные гарантии для егерей и охотничьих инспекторов.

Бумажные разрешительные документы планируют отменять, а административные процедуры - максимально перевести в электронный формат.

В пояснительной записке отмечается, что реализация закона потребует финансирования (для создания Единого охотничьего реестра и системы идентификации животных).

В то же время ожидается увеличение поступлений в бюджеты благодаря:

плате за пользование охотничьими угодьями;

легализации рынка продукции охоты;

развитию охотничьего туризма.

Реация зоозащитников на предложения нардепов

На вышеупомянутую законодательную инициативу уже отреагировали в UAnimals (организации спасения животных и окружающей среды в Украине).

Зоозащитники подчеркнули, что зарегистрированный в парламенте законопроект "расширяет границы узаконенного насилия".

Этот документ, по их словам:

называет охоту "видом активного отдыха" ;

; называет шкуры, рога, черепа и клыки убитых животных - охотничьими трофеями, которые могут использоваться, в частности, в "эстетических" целях;

разрешает охоту во время сезона тишины , когда животные рожают и вскармливают малышей;

, когда животные рожают и вскармливают малышей; разрешает охотиться с тепловизорами, беспилотниками и звуковоспроизводящими приборами;

и звуковоспроизводящими приборами; вводит охотничий туризм , в том числе охоту на животных в искусственно изолированных участках;

, в том числе охоту на животных в искусственно изолированных участках; относит к "нежелательным для охотничьего хозяйства животных" волков, лис, шакалов, енотовидных собак, а также домашних животных, находящихся в угодьях без присмотра.

"При этом получить в пользование "охотничьи угодья" может "субъект хозяйствования, в том числе общественное объединение со статусом юридического лица", - добавили зоозащитники.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что "деятельность в сфере охотничьего хозяйства затрагивает интересы сотен тысяч граждан", поскольку "речь идет о регулировании одного из самых больших по площади природных ресурсов государства".

При этом в UAnimals отмечают: "частную выгоду оправдывают общественным благом, тогда как речь идет прежде всего о жизни животных".

"Но охота - не "активный отдых", а самое обычное убийство ради развлечения и выгоды", - констатировали зоозащитники.

Исходя из вышесказанного, UAnimals призывает народных депутатов:

сохранять человечность;

не голосовать за законопроект №15431.

"Друзья, не молчите и вы! Распространяйте информацию об этом кровавом законопроекте, тегайте нардепов. Законопроект №15431 должен быть отклонен", - призвали украинцев.

Реация экозащитников на предложения нардепов

Подробные аргументы против нового законопроекта (с указанием конкретных статей) были обнародованы также Киевским эколого-культурным центром (КЭКЦ).

Так, например, статья 1 вводит понятие "охотничий туризм" - путешествия для охоты "в природной среде и/или в полусвободных условиях".

"Украинские хозяйства будут выращивать жертв, иностранный клиент приедет и за деньги их расстреляет, а государство назовет это туризмом и (может быть) возьмет с этого налог", - отметили экозащитники.

Фрагмент публикации КЭКЦ о трофеях и охотничьем туризме (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

Та же статья 1 перечисляет орудия охоты: оружие, луки, арбалеты, копья, самоловы, транспорт, беспилотники, электрооборудование, оптика, тепловизоры, приборы ночного видения, звуковоспроизводящие приборы - и заканчивается словом "и т.д.".

"Действующая статья 20 запрещает звуковоспроизводящие приборы. В новом законопроекте этого запрета нет... Список открыт. Дописать можно что угодно", - констатировали экологи.

Фрагмент публикации КЭКЦ об орудиях охоты (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

Кроме того, авторы законопроекта, по мнению экспертов КЭКЦ:

игнорируют сезон тишины, который действует в Украине с 1 апреля по 15 июня (в переходных положениях говорится, в частности, об охоте на самца косули с 1 мая по декабрь включительно);

Фрагмент публикации КЭКЦ о сезоне тишины (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

возрождают советское учение о "вредных животных" (в пределах которого "за премии" истребляли волков, хищных птиц, даже ворон).

Фрагмент публикации КЭКЦ о "вредных животных" (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

"Наука отказалась от этого бреда еще в прошлом веке. В экосистеме нет вредных видов. Есть виды с разными функциями", - подчеркнули специалисты.

Так, например, статья 31 запрещает "охоту и/или отлов в темный период суток", но "кроме охоты на кабана, волка, лису, шакала, енотовидную собаку и инвазивных чужеродных видов".

Фрагмент публикации КЭКЦ об охоте ночью (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

Другой момент, на который обратили внимание экозащитники, касается собак.

"Обнаруженные в охотничьих угодьях без присмотра породистые собаки отлавливаются, о чем письменно уведомляются районные и областные организации, производящие регистрацию соответствующих пород собак. Беспородные собаки могут быть добыты в порядке регулирования численности диких животных", - говорится в статье 32.

Следовательно, по словам специалистов, "чтобы выжить, нужно иметь родословную".

Фрагмент публикации КЭКЦ о родословной собак (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

"Запреты разнесли по двум статьям и дописали в статью 31: "Нарушение запретов, приведенных в настоящей статье Закона, считается нарушением правил охоты и не относится к браконьерству", - сообщили также в КЭКЦ.

Речь о том, что немалый перечень действий, ранее считавшийся браконьерством, попал в нарушения правил охоты.

Речь идет, например, про:

добивание животных, спасающихся от пожара и наводнения;

разрушение жилищ зверей, бобровых заготовок, птичьих гнезд;

заливку нор;

стрельбу с подъезда на транспорте.

"Все это было браконьерством. Теперь это "нарушение правил". Животное убегает от огня - а его расстреливают. И это уже не преступление, а неизвестно что", - объяснили украинцам.

Фрагмент публикации КЭКЦ о запретах и браконьерстве (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

Отдельное возмущение экозащитников вызвала статья 17 "Плата за пользование охотничьими угодьями":

лесными - 0,2% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного на 1 января текущего года);

полевыми - 0,05%;

водно-болотными - 0,1%.

"Посчитайте сами: около 6,66 грн за гектар украинского леса в год... И это еще не все. Угодья отдают на 20 лет с автоматическим продлением (статья 12).

А если чиновник вовремя не ответил - действует "молчаливое согласие" (статьи 11, 12). Умолчал - считай, отдал лес", - рассказали в КЭКЦ.

Кроме того, "минимальную площадь лесного угодья снизили с трех тысяч гектаров до пятисот".

Фрагмент публикации КЭКЦ о плате за пользование (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

Украинцам сообщили также, что законопроект создает новое Агентство (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охотничьего хозяйства, охоты и устойчивого использования охотничьих животных), которое (согласно статье 9):

контролирует отрасль;

решает, сколько животных можно убить одному охотнику за день;

формирует охотничьи угодья, в частности, по собственной инициативе;

популяризирует охотничье хозяйство;

развивает трофейное дело, внедряет международную оценку трофеев, проводит конкурсы и выдает справочник охотничьих трофеев.

"То есть один орган рекламирует стрельбу по животным, устраивает соревнования "у кого более красивый череп" - и сам себя проверяет. Это не контролер. Это охотничья "крыша" с государственной печатью", - считают специалисты.

Фрагмент публикации КЭКЦ о новом Агентстве (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

В итоге в одной из известнейших общественных природоохранных организаций Украины отметили, что этот документ "нельзя исправить правками".

"Его нельзя "доработать до второго чтения". Он гнилой в самой основе, потому что построен на убеждении, что дикое животное - это товар, его смерть - услуга, а украинский лес - площадка для платных развлечений", - подчеркнули природоохранники.

Фрагмент публикации КЭКЦ о подписантах законопроекта (скриншот: facebook.com/kekz.ua)

Следовательно, подытоживая все вышесказанные, они требуют "отклонить законопроект №15431 в первом чтении".