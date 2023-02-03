Рада хоче закликати Грузію та міжнародні організації відправити Саакашвілі на лікування за кордон

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС стосовно негайного переведення громадянина України Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

У проєкті звернення депутати закликають уряд Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою та дозволити його термінове переміщення за кордон для необхідного лікування.

Також нардепи хочуть закликали владу Грузії надати доступ до Саакашвілі уповноваженому Ради з прав людини Дмитру Лубінцю.

Депутати хочуть звернутися до міжнародних організації задля забезпечення Саакашвілі належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ.

"Ця резолюція закликає переглянути справи політичних в’язнів, які виступають проти політики РФ, та звільнити їх. Зокрема це стосується й Міхеіла Саакашвілі", - сказала очільниця "Слуги Народу" Олена Шуляк і додала, що проєкт постанови підписали 90 нардепів, і найближчим часом парламент його розгляне.

Нагадаємо, Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його страти. При цьому Україна вже офіційно просила Грузію віддати його на лікування.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також закликав владу Грузії дозволити йому відвідати Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.

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