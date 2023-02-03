UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада хоче закликати Грузію та міжнародні організації відправити Саакашвілі на лікування за кордон

Фото: Міхеїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Депутати Верховної Ради планують закликати Грузію та міжнародні організації відправити Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови № 8417.

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС стосовно негайного переведення громадянина України Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

У проєкті звернення депутати закликають уряд Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою та дозволити його термінове переміщення за кордон для необхідного лікування.

Також нардепи хочуть закликали владу Грузії надати доступ до Саакашвілі уповноваженому Ради з прав людини Дмитру Лубінцю.

Депутати хочуть звернутися до міжнародних організації задля забезпечення Саакашвілі належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ.

"Ця резолюція закликає переглянути справи політичних в’язнів, які виступають проти політики РФ, та звільнити їх. Зокрема це стосується й Міхеіла Саакашвілі", - сказала очільниця "Слуги Народу" Олена Шуляк і додала, що проєкт постанови підписали 90 нардепів, і найближчим часом парламент його розгляне.

Нагадаємо, Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його страти. При цьому Україна вже офіційно просила Грузію віддати його на лікування.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також закликав владу Грузії дозволити йому відвідати Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліГрузіяВерховна рада