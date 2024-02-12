Рада ЄС зробила крок до конфіскації прибутку від російських активів на користь України

У Європейському союзі сьогодні, 12 лютого, зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС і главу МЗС України Дмитра Кулеби .

"Рада ЄС ухвалила рішення і постанову, що роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами і резервами Центрального банку Росії, що іммобілізовані внаслідок обмежувальних заходів ЄС", - ідеться в заяві.

Після того як Росія почала незаконне і невиправдане повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС у координації з міжнародними партнерами вирішив заборонити будь-які операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами ЦБ РФ. Унаслідок цієї заборони відповідні активи, що належать фінансовим установам у державах-членах ЄС, "знерухомлені".

Сьогоднішнє рішення, згідно з позицією G7, роз'яснює заборону на ці операції, а також правовий статус доходів, які отримують центральні депозитарії цінних паперів у зв'язку з володінням російськими іммобілізованими активами, і встановлює чіткі правила для осіб, які володіють ними.

Про які правила йдеться

Рада, зокрема, постановила, що центральні депозитарії цінних паперів, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, окремо, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

З урахуванням ризиків і витрат, пов'язаних зі зберіганням активів і резервів Центрального банку Росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням санкціонувати випуск частини цього чистого прибутку з урахуванням дотримання статутного капіталу і ризиків вимоги до управління.

Допомога Україні

Це рішення дає змогу Раді ухвалити рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного за рахунок цього чистого прибутку, для підтримки України та її відновлення й реконструкції на більш пізньому етапі.

Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до "Фонду України", щодо якого Рада та Європейський парламент досягли попередньої угоди 6 лютого 2024 року.

Близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії було іммобілізовано у вигляді цінних паперів і грошових коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них іммобілізовано в Євросоюзі.

Реакція України

"Я вітаю рішення Європейської ради, що відкриває шлях до використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів", - написав він.

За його словами, країна заохочує подальші кроки щодо їхнього практичного використання на благо України. Ці кроки мають бути амбітними та швидкими.

"Україна готова продовжити роботу з партнерами для досягнення нашої кінцевої мети: зробити російські активи доступними для України. Агресор має заплатити", - додав Кулеба.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Раніше видання Financial Times розповіло про ініціативу Бельгії. Брюссель запропонував країнам G7 план, який би дозволив розблокувати заморожені російські активи в Європі.