Совет ЕС сделал шаг к конфискации прибыли от российских активов в пользу Украины

В Европейском союзе сегодня, 12 февраля, сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС .

"Совет ЕС принял решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, иммобилизованными в результате ограничительных мер ЕС", - говорится в заявлении.

После того как Россия начала незаконное и неоправданное полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, ЕС в координации с международными партнерами решил запретить любые операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ. В результате этого запрета соответствующие активы, принадлежащие финансовым учреждениям в государствах-членах ЕС, "обездвижены".

Сегодняшнее решение, согласно позиции G7, разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, которые получают центральные депозитарии ценных бумаг в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для лиц, владеющих ими.

О каких правилах идет речь

Совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

С учетом рисков и расходов, связанных с хранением активов и резервов Центрального банка России, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться к своему надзорному органу с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли с учетом соблюдения уставного капитала и рисков требования к управлению.

Помощь Украине

Это решение позволяет Совету принять решение о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе.

Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в "Фонд Украины", по которому Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года.

Около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России было иммобилизовано в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей из них иммобилизовано в Евросоюзе.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.

Ранее издание Financial Times рассказало об инициативе Бельгии. Брюссель предложил странам G7 план, позволяющий разблокировать замороженные российские активы в Европе.